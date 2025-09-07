Scuola, una rete contro il disagio 

Vacanze ormai agli sgoccioli, fra pochi giorni per gli studenti suonerà la prima campanella. Nell’Oristanese gli studenti sono complessivamente circa 16mila e in questo avvio delle lezioni sul pianete giovani sono puntati i riflettori delle istituzioni. «Necessario garantire il benessere degli studenti e la sicurezza delle scuole. La scuola deve essere un luogo sicuro non solo dal punto di vista strutturale ma anche come ambiente educativo e inclusivo» ha commentato il prefetto di Oristano Salvatore Angieri che nei giorni scorsi ha riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per affrontare queste tematiche.

Le criticità

Il vertice è stato convocato anche alla luce dell’incendio che a Ferragosto ha devastato il primo piano dell’istituto tecnico ex Mossa. Un rogo doloso, come è stato accertato dai vigili del fuoco e per il quale le indagini della Squadra mobile sono ormai a una svolta. Di certo quell’episodio ha fatto emergere la necessità di maggiore sicurezza e di un sistema di controllo più efficace: negli istituti superiori manca un impianto di videosorveglianza, in alcuni persino il sistema anti intrusione non è attivo. Così sono stati sollecitati i sindaci di Oristano, Ghilarza, Terralba e Ales e la Provincia a investire maggiormente in sicurezza.

Il disagio

Accanto alla sicurezza strutturale, ecco quella che abbraccia la sfera più intima degli adolescenti e dei giovani che sempre più spesso appaiono disorientati e hanno necessità di aiuto. Il fenomeno della dispersione scolastica (al di là dei numeri terribili nell’Oristanese dove il tasso è del 18 per cento contro la media del 10 del resto d’Italia) nasconde molteplici criticità, «sempre più ragazzi manifestano disagi» aveva fatto notare Pino Tilocca, preside del liceo De Castro, il 30 per cento degli studenti si rivolge a uno psicologo. Davanti a un quadro così preoccupante prefettura, amministrazioni, servizi sociali, scuole e forze dell’ordine faranno rete per cercare di prevenire situazioni di disagio attraverso progetti particolari a iniziare “dall’educativa di strada” che già in passato si è dimostrata un’iniziativa efficace, portata avanti anche con il coinvolgimento della Consulta giovani.

