Si può costruire un’accoglienza più inclusiva nella scuola? A Pirri è stato elaborato un protocollo per rispondere ai bisogni specifici degli alunni con disabilità che cambiano modulo scolastico. Passare dalla scuola dell’infanzia alla primaria o da questa alla scuola media fa crescere, ma può essere anche fonte di stress e ansia.

Le scuole dispongono già di un sistema organizzato per garantire la continuità didattica. Gli insegnanti lavorano alla conclusione dell'anno scolastico per preparare le classi in uscita e favorire l'inserimento degli alunni in ingresso, ma proprio l'esperienza ha fatto emergere la necessità di affiancare a questo lavoro rivolto a tutti gli alunni, un'attenzione dedicata agli studenti con disabilità, per facilitare la relazione e la comunicazione.

L’approccio

Il protocollo nasce nell'ambito del progetto “Good – Guardare Oltre l'Orizzonte, dalla scuola al paesaggio educativo”, finanziato dall’Impresa sociale Con i Bambini. Alcuni dei partner del progetto, il Cnr-Itd, con Cemea della Sardegna capofila, la Cooperativa sociale Agape che ha curato i rapporti con le famiglie e l’Istituto comprensivo Pirri 1 e Pirri 2, hanno costituito un comitato scientifico con l'obiettivo di studiare una strategia efficace, coinvolgendo i docenti, individuando tre classi pilota.

«Abbiamo scelto un approccio di ricerca partecipativa», spiega Chiara Fante che con Lucia Ferlino, entrambe ricercatrici del Cnr, ha curato la parte scientifica del progetto, «che mette al centro la voce di chi vive quotidianamente una comunità come quella scolastica, per trasformarla in azioni concrete.

Un’attività in linea con la missione del Cnr: mettere il sapere scientifico al servizio dei bisogni concreti delle comunità e favorire il trasferimento della ricerca nella pratica. Dal confronto tra le docenti dei diversi ordini di scuola sono emersi gli ostacoli alla continuità e sono state individuate e progettate le prime azioni per superarli».

Le attività

Le classi coinvolte sono tre prime, una della scuola dell'infanzia di via Corona, una della primaria di via Toti e una della secondaria di primo grado Dante. Le attività sono cominciate prima dell’inizio dello scorso anno scolastico, a settembre 2025: una serie di incontri con la progettazione dei laboratori, attività ludiche, grafiche e di danza, con il coinvolgimento dei docenti e delle altre associazioni partner di Good, che hanno visto partecipare alle attività i bambini beneficiari del progetto e i loro compagni di classe. I primi risultati del protocollo per la continuità si sono potuti sperimentare dall'inizio di questo anno scolastico, ma gli effetti positivi si avranno anche nel corso degli anni successivi.

L’impegno

«Il passaggio da un ordine di scuola all’altro», afferma Valentino Pusceddu, il dirigente scolastico, «rappresenta un momento delicato per bambini, ragazzi e famiglie, carico di aspettative, talvolta di incertezze. Il nostro impegno è trasformare questi passaggi in opportunità di crescita, consapevolezza e scoperta di sé, costruendo passo dopo passo un percorso condiviso tra scuola e famiglia. Un cammino che riconosca e valorizzi l'unicità di ciascuno, ne sostenga le potenzialità e lo aiuti a trasformare le aspirazioni in progetti concreti di vita. La continuità educativa non è soltanto un passaggio tra scuole, ma un percorso che accompagna ogni studente nella costruzione del proprio futuro».

La ricerca proseguirà per l’anno scolastico in corso e per il prossimo, 2027/28, anno in cui scadrà il finanziamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA