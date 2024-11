Scuola, un patto tra Comune e associazioni del terzo settore 

«Non possiamo restare solo spettatori. Il nostro compito è semplificare la vita delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, intervenendo anche per migliorare gli edifici scolastici, spesso vetusti, al fine di garantire spazi adeguati per le attività didattiche ed extracurricolari». L’assessora all’Istruzione Giulia Andreozzi ha siglato, all’Istituto comprensivo Pirri 1-2 in via Dei Partigiani, il rinnovo del Patto educativo di comunità. L’iniziativa rappresenta un progetto innovativo che consolida il rapporto tra la scuola, l’Amministrazione comunale e 22 associazioni del terzo settore.

A farle eco la presidente della Municipalità di Pirri, Maria Laura Manca. «Non posso che essere soddisfatta per questa nuova sfida. Il nostro rapporto con la scuola e il mondo associativo si è rafforzato nel tempo, e oggi puntiamo a una collaborazione che va ben oltre il servizio scolastico».

Per il dirigente scolastico, Valentino Pasquale Pusceddu «il Patto rappresenta una vera sinergia in cui ogni partecipante contribuisce al benessere della comunità, favorendo uno scambio tra generazioni e valorizzando il ruolo centrale della persona».