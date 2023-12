«Scuola, tuteleremo le nostre comunità»  

Amara sorpresa per l’Istituto comprensivo di Abbasanta, tra quelli fatti fuori dal nuovo Piano di dimensionamento scolastico varato dalla Regione. La richiesta del territorio del Guilcier, presentata tempo fa alla Provincia, ancora una volta è rimasta inascoltata e a Ghilarza del globale (ovvero un’unica istituzione dalla scuola dell’infanzia sino all’istituto d’istruzione superiore) non se ne è fatto nulla; così come dell’eventuale passaggio dei plessi di Sedilo, sinora in capo a Ghilarza, ad Abbasanta in modo da rafforzare entrambe le istituzioni scolastiche. E invece le scelte fatte dalla Regione hanno scontentato tutti. Non usa mezzi termini la sindaca di Abbasanta Patrizia Carta: «L' accorpamento dell'Istituto comprensivo di Abbasanta, come esplicitato nella bozza della delibera sulla programmazione della rete scolastica della Regione, è da noi respinto. Non ci aspettavamo questo "regalo" perché nei diversi incontri nella Conferenza provinciale per la programmazione per il 2024/2025, non era mai stata messa in discussione la perdita dell'autonomia per il nostro Istituto. Confidiamo che vengano apportate le modifiche nel documento ufficiale, avendo i numeri per rimanere indipendenti. È insostenibile una gestione organizzativa e amministrativa dell'Istituto con un numero così elevato di alunni. Insieme ad altri sindaci andremo avanti per tutelare le nostre comunità». Scontento anche il sindaco di Ghilarza, Stefano Licheri: «Come Unione dei comuni avevamo fatto una proposta diversa, per garantire l’autonomia a entrambi gli istituti. È una scelta che penalizza il territorio perché avere un’unica dirigenza e un’unica segreteria per così tanti alunni non va bene, il disagio sarà per tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA