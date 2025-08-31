Scuola, trasferte finite per gli studenti 

Corsa contro il tempo a Soleminis per la riapertura delle scuole di via Stazione (primaria) e di via Sirios (secondaria), la prima chiusa a novembre del 2023 per problemi strutturali, la seconda a marzo del 2024 per infiltrazioni d’acqua. L’obiettivo è avere a disposizione le aule per il 15 settembre, data di inizio del nuovo anno scolastico.

Gli interventi

«La messa in sicurezza è ultimata. Abbiamo già iniziato a trasferire gli arredi scolastici da Serdiana - conferma il dirigente dell’istituto comprensivo Paolo Porcu – incrociamo le dita ma il traguardo sembra davvero vicino». Per oltre un anno, causa inagibilità dei due edifici, gli alunni di Soleminis sono stati costretti a trasferirsi a Serdiana con conseguenti disagi per le famiglie che si sono dovute far carico del trasporto dei ragazzi con le loro auto. «È stata dura soprattutto per i nostri figli – dice il rappresentante dei genitori Paolo Lai – ai ragazzi sono mancati i momenti di socialità e la libertà di recarsi a piedi a scuola in compagnia dei loro amichetti. Ora finalmente si parla di riaprire le scuole. Speriamo sia la volta buona». All’insegna della prudenza anche le valutazioni dell’amministrazione comunale. Dopo il sopralluogo effettuato il 31 luglio scorso, è stato messo a punto un dettagliato piano d’azione per arrivare alla riapertura dei due plessi secondo le indicazioni del rappresentante per la sicurezza. Se nelle scuole elementari di via Stazione i lavori sono quasi conclusi (nuovi intonaci nelle aule e pareti colorate), più complessa è invece la situazione del centro polifunzionale di via Sirios dove saranno necessari interventi più importanti per il ripristino della scala esterna e l’installazione di una porta frangifuoco. Per questo, l’edificio sarà diviso in tre parti con il seminterrato adibito a deposito comunale, il piano terra destinato alla biblioteca e alla sala conferenze, il primo piano alle aule.

Il piano

Per permettere il rientro a scuola dei ragazzi, ci sarà una netta separazione delle vie d’accesso in modo che i lavori di manutenzione non interferiscano in alcun modo con le attività didattiche. In via temporanea, fino alla sostituzione della scala esterna, sarà garantita una via di fuga nel rispetto delle norme antincendio. «Il nostro obiettivo è riportare i ragazzi nelle loro aule per l’inizio dell’anno scolastico – dice il vicesindaco Gian Matteo Lecis – stiamo facendo l’impossibile dal punto di vista amministrativo, burocratico e logistico. È una priorità assoluta. Tutto questo naturalmente in totale sicurezza e garantendo la salubrità degli ambienti».

Nei prossimi giorni è atteso un ultimo sopralluogo dei vigili del fuoco e il rilascio dell’agibilità da parte degli uffici competenti.

