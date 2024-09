Scuola Tarragona, avanzano le ruspe 

Le ruspe hanno concluso la fase due del progetto iscol@ e la vecchia scuola di via Tarragona è un cumulo di macerie. Al suo posto un nuovo istituto scolastico potrà ora prendere finalmente corpo. Si tratta del piano di restyling dell’istituto Grazia Deledda, per il quale l’amministrazione algherese aveva partecipato nel lontano 2018 ottenendo quasi 4 milioni di euro dalla Regione. I mezzi pesanti in questi giorni sono intervenuti per demolire il corpo di fabbrica comprendente le vecchie aule e per fare spazio alla ricostruzione di un auditorium, della capienza di 200 posti, di laboratori musicali e della biblioteca/mediateca. Le nuove aule, invece, erano già state realizzate e a giorni si apprestano ad accogliere gli alunni per l’inizio del nuovo anno scolastico senza che vi sia l’esigenza di ricorrere a trasferimenti provvisori in altre strutture. Le lezioni per gli alunni del plesso “Grazie Deledda” già dalla prossima settimana quindi dovrebbero poter proseguire senza cambi di sede.

La scuola media di via Tarragona avrà dunque un nuovo auditorium e aule didattiche all’avanguardia, per sostenere la vocazione musicale che in questi anni l’istituto comprensivo ha sviluppato con risultati eccellenti.

