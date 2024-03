Scuola, tagliate tre dirigenze 

Se una flebile speranza ancora c’era, adesso è definitivamente svanita. Nel Piano di dimensionamento scolastico che entrerà in vigore il primo settembre, non c’è spazio per due dei quattro istituti comprensivi cittadini. Lo ha messo nero su bianco il direttore generale dell’Ufficio scolastico per la Sardegna, Francesco Feliziani, recependo definitivamente la delibera licenziata dalla Giunta regionale lo scorso 15 febbraio. Addio alle dirigenze di via Bellini e via Amsicora, ma il Comune non ci sta e annuncia: «Ricorreremo al Tar».

Il taglio in città

Al contrario di quanto accaduto a Marrubiu, dove il primo cittadino grazie ad una deroga al decreto Milleproroghe è riuscito ad ottenere il mantenimento dell’autonomia del suo istituto comprensivo, inizialmente accorpato a quello di Terralba, a Oristano la crociata del sindaco non ha prodotto i risultati sperati.

A gennaio, ascoltato in audizione dalla commissione Cultura del Consiglio regionale, Massimiliano Sanna aveva contestato, dati alla mano, le linee guida per la programmazione dell’offerta formativa. Secondo il provvedimento del ministero dell’Istruzione, a partire dal prossimo anno scolastico l’Istituto 2 di via Bellini sarà accorpato al Comprensivo Eleonora d’Arborea, per un totale di 1.229 alunni; l’Istituto comprensivo 4, Leonardo Alagon, al numero 3 di via Amsicora, in tutto 1.362 studenti.

«Sarà battaglia»

«Numeri ben al di sopra di quelli raccomandati dalle stesse linee guida per la costituzione di nuove formazioni scolastiche», fa notare il primo cittadino, che non ha alcuna intenzione di gettare la spugna. «Ho già incaricato il legale dell’Ente di verificare se vi siano le condizioni per ricorrere al Tribunale amministrativo - afferma Sanna - Ci sono molti aspetti da chiarire: innanzitutto nel documento pubblicato lo scorso 28 febbraio dall’Ufficio scolastico regionale sono presenti incongruenze, come la presenza del plesso di Silì tra i punti di erogazione in elenco. E poi, avevamo chiesto espressamente che non venissero modificati ancora i codici meccanografici».

Nel Guilcier

Il terzo taglio confermato è quello della sede di Abbasanta, che sarà accorpata a Ghilarza con tutto il suo seguito di punti di erogazione: scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Norbello e Paulilatino. L’annunciata nomina di vicari per le autonomie soppresse è una magra consolazione per la città capoluogo che paga il prezzo più alto della riorganizzazione scolastica in provincia. La battaglia, però, non sembra non sia ancora finita.

