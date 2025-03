Scuola, stop ai 4 anni in uno È stretta sui “diplomifici” 

Arriva la stretta ai cosiddetti diplomifici e il primo decreto legislativo che fissa le nuove regole per l'accesso alle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria dopo l'abolizione dei test.

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che fissa una serie di paletti alle “fabbriche di titoli”: è stato previsto che lo studente possa sostenere, nello stesso anno scolastico, al massimo due anni in uno. Inoltre è stato stabilito il divieto di costituire più di una classe quinta collaterale ovvero aggiuntiva attivata in una scuola secondaria superiore paritaria; l'impossibilità per le scuole di avviare le iscrizioni prima di essere autorizzate, l'obbligo dell'adozione del registro elettronico. Nell'ultimo anno c'è stato un incremento delle revoche della parità del 10%.

«Stiamo tutelando i nostri giovani e assicurando che i diplomi rilasciati dalle scuole siano sinonimo di reale preparazione e competenza. Vogliamo una scuola seria, dove i diplomi non si regalano. Non sarà più possibile fare 4 anni in 1», ha ammonito il ministro Giuseppe Valditara. Le novità entreranno in vigore dal prossimo anno scolastico.

Lo stesso decreto prevede poi una riforma del sistema di reclutamento dei docenti, che consente di utilizzare i candidati idonei dei concorsi Pnrr per coprire le cattedre rimaste vacanti, integrando le graduatorie con i docenti che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo nelle prove concorsuali, fino a coprire il 30% dei posti banditi. «È un primo, timido passo. Da tempo - sottolinea il segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D'Aprile - denunciamo un sistema di reclutamento fallimentare che negli ultimi negli ultimi otto anni, a fronte di 530.965 posti autorizzati per le immissioni in ruolo, ha concretizzato solo 261.939 assunzioni, pari al 49%». Soddisfatto il sindacato Anief.

RIPRODUZIONE RISERVATA