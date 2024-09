Scuola, Speciale Tg 

Oggi alle 17.30 va in onda su Videolina lo Speciale del Tg dedicato alla visita a Cagliari del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in occasione della ventiquattresima edizione di “Tutti a scuola”, cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2024/25 che si terrà al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II nella sede di via Pintus.

Conducono in studio Simona De Francisci e Nicola Scano. Inviato per collegamenti in diretta Andrea Sechi con Gianfranco Trudu. Regia: Beppe Passavanti. Audio/M.O: Christian Manca. Assistenza Tecnica: Ovidio Atzeni.

