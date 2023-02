Scuola sotto choc: un dolore inaudito 

L’euforia di una Sartiglia tanto attesa e che ritorna dopo tre anni si è spenta in un attimo dal sangue di una tragedia. Nel pomeriggio di ieri un dramma irrompe nel turbinio di emozioni e gioia: la vita di una adolescente spezzata dal gesto della madre. Chiara Carta, 13 anni, frequentava la terza C nella scuola media numero 1, quella di piazza Manno. La ragazza è stata accoltellata dalla mamma, Monica Vinci, che poi si è buttata dalla finestra della casa di Silì. E per questa tragedia il sindaco Massimiliano Sanna ha deciso di annullare le manifestazioni collaterali alla corsa equestre che si apre oggi.

Il Comune

«Con profondo dolore abbiamo appreso della tragedia che oggi ha colpito la nostra comunità. La tragica morte di una ragazzina ci lascia increduli e senza parole». Sono le prime parole pronunciate da Sanna. «Sento di parlare a nome dell’intera comunità oristanese esprimendo il cordoglio e le sincere condoglianze alla famiglia e agli amici della giovane vittima – dice Sanna -. Siamo tutti molto colpiti e proviamo profonda tristezza e dolore. La comunità si stringe attorno alla famiglia di Chiara per offrire sostegno e solidarietà in questo momento. Ci sentiamo particolarmente vicini al padre della vittima che conosciamo bene, e di cui apprezziamo le doti, perché appartiene al Corpo di polizia municipale». Per dare un segnale concreto di lutto, il sindaco ha deciso di annullare le manifestazioni collaterali alla Sartiglia: «Riteniamo sia un primo segno di rispetto verso la giovane vittima di questa tragedia. In questi giorni, che dovrebbero essere di festa, invitiamo tutti a vivere con sobrietà, garbo e rispetto questo momento di dolore. Comunicheremo altre eventuali iniziative che coinvolgeranno l’intera comunità oristanese». Ancora sotto shock anche l’assessora ai Servizi sociali Alessandra Porcu, «per una tragedia inspiegabile che ha ferito tutta la comunità. Sono addolorata per una vicenda inedita per la nostra città, che conduce una vita normale. E sapevamo che questa è una famiglia tranquillissima, niente che facesse presagire, naturalmente, che potesse verificarsi un dramma così grande».

I docenti

Dai commenti vengono fuori solo voci di incredulità di fronte a una vicenda che a tanti appare come un incubo. «Sono senza parole da ore, da quando cioè si è diffusa questa terribile notizia» riesce a dire Maria Grazia Leo, vicepreside dell’Istituto comprensivo Eleonora d’Arborea. «Dal primo pomeriggio è un rincorrersi di messaggini nella chat dei docenti e tutti corrono sulla stessa lunghezza d’onda. Mi sembra una cosa assurda, irreale, un incubo. Una di quelle tragedie che purtroppo sentiamo nei telegiornali e leggiamo nei quotidiani, sembra impossibile che invece possa essere accaduta qui». Poi il ricordo di Chiara. «Non è una mia alunna, ricordo solo che all’inizio di quest’anno scolastico aveva chiesto di essere trasferita nella sezione C per stare con alcune amiche. Una richiesta che avevamo accolto perché la ragazzina potesse essere a suo agio». Sconvolto anche Antonello Manca, docente di educazione musicale: «Chiara era una ragazzina normale, come le sue compagne. Sapere che è stata vittima di un atto così inspiegabile mi lascia sconvolto, lascia sconvolti tutti a scuola ma anche in città. Certo è pazzesco pensare che a mettere fine alla sua vita sia stata la madre, dalla quale ci si aspetta la massima protezione. Chissà cosa può essere successo». Scossa anche un’altra docente della scuola. «Chiara era una ragazzina tranquillissima, la conoscevo seppure non fosse mia alunna, questa tragedia ferisce tutti».