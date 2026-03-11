VaiOnline
Via Kandinshkij.
12 marzo 2026 alle 00:33

Scuola sotto assedio, ma è un’esercitazione 

Un padre straniero scopre sui social la foto della figlia, studentessa dell’istituto Ciusa, insieme a un ragazzo occidentale. Accecato dalla rabbia arriva armato a scuola. È questo lo scenario della complessa esercitazione della Polizia che si è svolta ieri nella palestra della scuola, in via Kandinskij. Secondo la simulazione, l’uomo irrompe in palestra e ferisce il professore, prendendo in ostaggio tre studenti. Sul posto arrivano le Volanti della Questura, è attivata la squadra di mediazione della polizia, affiancata dalle unità operative di pronto intervento (Uopi), specializzate nella gestione di situazioni ad alto rischio. Le trattative durano tre ore. Grazie al lavoro dei negoziatori, gli ostaggi vengono liberati uno dopo l’altro.

L’esercitazione per testare il coordinamento e la capacità di gestione di scenari critici, come le scuole, con particolare attenzione alle tecniche di negoziazione. Addestramento all’indomani di un intervento reale che ha visto protagonisti ancora una volta gli agenti delle Volanti a Nuoro, intervenuti martedì per salvare un 86enne rimasto bloccato sul tetto di casa. Lo hanno raggiunto, messo in sicurezza in attesa dei vigili del fuoco. Grazie all’utilizzo dell’autoscala dei pompieri, l’anziano è stato riportato a terra.

