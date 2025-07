Scuola sopra le mura antiche: sì ai lavori 

Una variante da 237mila euro. È quella che consentirà di terminare i lavori in via Artiglieria, dove si sta ricostruendo la scuola primaria per la creazione del primo polo montessoriano. Lo scorso ottobre, durante i lavori di scavo per la posa delle fondazioni, sono emersi materiali archeologici di grande interesse risalenti sia al periodo medievale che a quello ottocentesco. A quel punto le operazioni per la realizzazione dell’istituto si sono fermati, in attesa che la Soprintendenza belle arti, archeologia e paesaggio, facesse ulteriori indagini sui ritrovamenti. Tra questi le mura risalenti al 1800 delle scuderie della caserma dell’artiglieria, oltre alle tracce di un nucleo abitativo extraurbano abbandonato nel 1300. Reperti che però andavano a interferire con il progetto della nuova scuola. Per questo motivo si è dovuto correre ai ripari con una variante al programma, in modo da valorizzare quanto rinvenuto e lasciarlo, nei limiti del possibile, visibile all’esterno. Già a fine dicembre la direzione dei lavori aveva fornito una soluzione progettuale alternativa che proporrà lievi modifiche all’impianto originale come, ad esempio, l’aula prevista al piano terra che lascerà il posto al laboratorio di archeologia e andrà al primo piano. Il prospetto sud-est dell’edificio è stato invece arretrato di circa un metro per sovrapporsi esattamente al muro dell’artiglieria. (e. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA