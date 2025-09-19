VaiOnline
Settimo.
20 settembre 2025 alle 01:12

Scuola, slitta la riapertura 

Slitta a gennaio la riapertura del caseggiato scolastico via San Salvatore a Settimo San Pietro. Il progetto da un milione di euro prevedeva la conclusione del cantiere il 15 settembre scorso. «I lavori in programma sono stati realizzati: nel frattempo - ha spiegato il sindaco Gigi Puddu - è però emersa la necessità di effettuare anche interventi di risanamento (inizialmente non preventivati) dei vecchi servizi igienici della scuola. Abbiamo anche tenuto una assemblea pubblica con l’autorità scolastica e i genitori. Si è così deciso di intervenire subito, rinviando la riapertura della scuola all’inizio di gennaio del prossimo anno. Con la sistemazione dei bagni si provvederà anche a rifare gli intonaci esterni a tutto il fabbricato».

Il nuovo intervento lo realizzerà il Comune con fondi del bilancio.Già realizzati i lavori programmati col progetto iniziale col rifacimento della pavimentazione, degli intonaci, l’installazione di nuovi infissi, del fotovoltaico e degli impianti di climatizzazione, di illuminazione e idraulici. Fino alle vacanze natalizie i ragazzi continueranno a fare lezione nelle scuole di via San Giovanni e di via Lussu. (r. s.)

