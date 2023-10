Scuola, sindaci e dirigenti difendono le autonomie 

Nessuna lista nera delle autonomie scolastiche da tagliare, i rappresentanti dei Comuni, delle scuole e delle sigle sindacali galluresi che hanno partecipato al tavolo tecnico, convocato ieri mattina dal sub commissario della Zona omogenea Olbia Tempio, Pietro Carzedda, per discutere del dimensionamento non hanno prodotto nessun documento da spedire in Regione, entro fine ottobre. Sindaci e dirigenti scolastici difendono tutte le 31 autonomie presenti in Gallura, minacciate dai tagli previsti dalle Linee guida per la programmazione della rete scolastica regionale che, nella provincia di Sassari, dovrebbero depennarne nove. Alla seconda riunione del tavolo tecnico è intervenuto l'assessore regionale alla Pubblica istruzione, Andrea Biancareddu: «Per rendere meno impattante questa riforma e l'effetto degli accorpamenti la proposta potrebbe essere di garantire almeno il mantenimento di tutte le segreterie attive attualmente anche nelle autonomie cedenti». «La speranza è che tutte le autonomie della Gallura rimangano intatte», ha detto Carzedda, aprendo i lavori che riprenderanno la prossima settimana per valutare i casi più a rischio. «Non sosterremo nemmeno un accorpamento perché questo comporta una riduzione del personale», ha dichiarato la segretaria del Tavolo Associazioni Gallura, Luisa Di Lorenzo.

