Scuola, sì al pranzo portato da casa 

Sì al pranzo da casa in sostituzione del pasto nella mensa della scuola. Il via libera della Asl è arrivato di recente, dopo la battaglia di una mamma che chiedeva quella “libertà alimentare” che non sempre viene concessa. Il primo caso in città, con tanto di regolamento adottato da una scuola dell’Istituto comprensivo 5 dopo diversi incontri fra dirigenza scolastica, Comune e il Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl di Cagliari.

La battaglia

Tutto parte dalla richiesta di una madre. «Mio figlio ha una forma di autismo, e delle fisse che gli impediscono di assaggiare cibi che non conosce», racconta. Nessuna intolleranza o disturbo alimentare che si sarebbero risolti con un piano personalizzato da parte della ditta che gestisce il servizio mensa. «L’unica soluzione è che porti il pranzo da casa», dice la donna, «la mia è una battaglia per un diritto che qualsiasi genitore deve poter esercitare. Spero che questo primo risultato spinga il Comune a sollecitare le scuole affinché abbiano un regolamento specifico».

A pranzo coi compagni

Da un mese circa il bambino mangia insieme agli altri alunni della scuola, ma non usufruisce del servizio mensa. «Trattandosi di una novità, la scuola ha concordato le scelte organizzative con l’amministrazione comunale per poi condividerle con il Consiglio di istituto», spiega l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta. «L’iter si è concluso positivamente, permettendo all’istituto di adottare un regolamento specifico, individuare un’area della mensa dedicata, e definire le misure necessarie per l’organizzazione e la sorveglianza». Priorità creare un ambiente accogliente, senza discriminazioni. «Gli uffici comunali hanno dimostrato massima apertura e disponibilità nel portare avanti questa richiesta», sottolinea Carta, «lavorando nell’esclusivo interesse delle scuole e delle famiglie, sempre nel rispetto del quadro normativo vigente».

Caso politico

Un caso che diventa anche politico. «La questione sollevata da una famiglia quartese è un diritto che va tutelato», il commento del capogruppo di FdI Michele Pisano. «L’autorefezione da casa per i minori è una legittima alternativa del servizio oneroso di ristorazione collettiva, che spesso nasce da situazioni specifiche. Ecco perché ho chiesto, insieme ad altri colleghi, che il tema sia portato in commissione Pubblica istruzione per avere una conoscenza della questione che interessa tutti, minori, dirigenti e personale scolastico. Ovviamente», aggiunge Pisano, «bisogna vigilare affinché il diritto sia immediatamente tutelato, senza aspettare l'inizio del prossimo anno».

La presidente della commissione, Ketty Giua, non esclude che il regolamento possa interessare anche altre scuole: «Siamo consapevoli che l’autorefezione rappresenti per alcune famiglie un’opzione importante, dettata da esigenze economiche, alimentari o culturali. Per questo siamo pronti a promuovere il dialogo con genitori, dirigenti scolastici e personale educativo per costruire soluzioni condivise, equilibrate e sostenibili».

