Scuola senz’acqua: tutti a casa 

Una dimenticanza e un nuovo guasto. Ieri mattina centinaia di bimbi tornano a casa perché le classi erano senz’acqua. Ha dell’incredibile la vicenda accaduta ieri mattina nella scuola Atzeni, dell’istituto comprensivo “Giusy Devinu”, in via Dessy Deliperi, a Mulinu Becciu. Martedì le lezioni erano state sospese per alcuni lavori programmati all’impianto idrico. Gli operai hanno lavorato sino a sera, ma nessuno – così sostengono i vertici del gestore idrico – avrebbe avvisato Abbanoa per rimettere in rete l’acqua interrotta. Non è così – ribattono dal Comune – abbiamo fatto le cose in regola, quando hanno riattivato l’erogazione c’è stato un nuovo guasto.

La vicenda

Martedì mattina, come programmato da tempo, per gli scolari dell’Atzeni è un giorno di festa annunciato da una circolare del sindaco: ci sono lavori da effettuare nella condotta idrica. I genitori si organizzano con bay sitter, nonni, zii e affini. Ieri mattina le lezioni sarebbero dovute essere regolari, invece no. Alle 8,30 la sorpresa. «Abbiamo trovato i cancelli sbarrati perché la scuola era senz’acqua», racconta Mauro Campagnola, padre di una bimba. «Ci hanno detto che nonostante i lavori fossero conclusi non avevano avvisato Abbanoa. Quando, verso le 9,15, l’acqua è stata erogata nuovamente – continua il genitore – si sono accorti di un altro guasto». Tutti a casa, non senza problemi. «Molti hanno avuto difficoltà al lavoro, io ho dovuto disdire la fisioterapia. Perché l’operazione non è stata fatta martedì a conclusione dei lavori?».

Abbanoa

«Non si trattava di un intervento nella rete idrica pubblica di nostra competenza, ma di una riparazione che la scuola doveva eseguire all'interno del plesso», fanno sapere i vertici del gestore idrico. «Per eseguire questo intervento è stato chiesto ai nostri tecnici di chiudere l'erogazione nella giornata di martedì. La comunicazione di conclusione dei lavori con richiesta di riapertura dell'erogazione è arrivata ieri mattina e immediatamente abbiamo provveduto», concludono da Abbanoa rimandando al mittente le accuse di maldestra gestione del problema.

Il Comune

«Abbanoa è stata avvisata prontamente della conclusione dei lavori, ma al momento della riapertura dell’erogazione si sono accorti di un guasto sul marciapiede, che ha risolto con un collegamento volante dall’altro edificio scolastico», afferma Gabriella Deidda, assessora ai Lavori pubblici. «Oggi i bimbi andranno regolarmente a scuola».

La dirigente

La dirigente dell’istituto non ci sta a fare il parafulmine. «Non ho alcuna responsabilità sull’andamento dei lavori», spiega Sabrina Erbì. «Tantomeno ho competenza o responsabilità su interventi in capo al Comune, proprietario dell’edificio». (a. a.)

