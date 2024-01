Scuola Satta, mezzo milione per la sicurezza 

Via libera allo stanziamento di mezzo milione di euro per i lavori di adeguamento alle norme anticendio della scuola primaria e dell’infanzia Sebastiano Satta di via Angioy.

La Giunta comunale ha adottato la delibera che sblocca il progetto nell’ultima riunione del 28 dicembre. Si tratta di un intervento importante, che consentirà agli alunni e ai bimbi dell’istituto di seguire le lezioni in una struttura più sicura. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 500mila euro, fondi spalmati su due diversi capitoli di spesa.

Verranno realizzate – tra le altre cose - due nuove scale esterne in sostituzione di quelle esistenti, montati dei sistemi di blocco dei portoni d’ingresso in via Crispi e via Angioy, realizzato un nuovo impianto di rilevazione anticendio all’avanguardia con segnalatori di allarme ottici e acustici ma anche gsm e sostituite le pompe di spegnimento e degli impianti anti allagamento.

