«Scuola, Sardegna discriminata» 

Ferma opposizione della Flc Cgil regionale ai tagli nelle scuole per il personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario): il piano di dimensionamento della rete scolastica messo in atto dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che avrà effetti a partire dall’anno scolastico 2024-2025, al sindacato non va proprio giù. «Alla Sardegna sono state assegnate solo 1.095 immissioni per il personale Ata e appena 356 da destinare a ruolo, ossia il 32,5 per cento», afferma insoddisfatta la segreteria regionale, che più volte ha evidenziato come questo ridimensionamento andrà a colpire e a impoverire soprattutto le regioni del Sud.

Frecciata alla Regione

Per la Flc Cgil, che ricorda come l’assegnazione sia avvenuta proprio a pochi giorni dalle procedure online, attese per domani, non consola né offre ristoro neanche la previsione della successiva assegnazione di 37 posti da attribuire al ruolo di direttore dei servizi generali e amministrativi.

«Nell’indifferenza totale della Regione - hanno detto la segretaria regionale Emanuela Valurta e Francesca D’Agostino della Flc Cgil Sardegna - il Governo, nonostante la costante e progressiva riduzione degli ultimi anni, che ha già causato pesanti disservizi non certo imputabili al personale, impone alla nostra Isola l’ennesimo taglio per tutti i profili professionali Ata».

«Proclami smentiti»

Si tratta, aggiungono, di «uno schiaffo alla scuola pubblica nella quale il personale Ata opera da anni con abnegazione, passione e competenza, in una condizione in cui i carichi di lavoro sono aggravati e i diritti come la formazione ridotti a causa del super lavoro degli uffici, dei laboratori, dei reparti». La segreteria regionale della Flc Cgil punta il dito contro «le palesi discrepanze e disuguaglianze fra i proclami trionfali e propagandistici» del governo guidato da Giorgia Meloni e del ministro Valditara, da un lato, e dall’altro i bisogni concreti della scuola pubblica dove, oltretutto, ancora dilaga il precariato.

Le direttive Ue

«Questa deprecabile noncuranza verso i bisogni delle scuole porta alla reiterazione di un illecito, ovvero l’abuso di contratti a tempo determinato, in barba alle disposizioni della Commissione europea», attaccano ancora Valurta e D’Agostino. «L’Italia non applica in modo corretto la direttiva 70 del 1999 del Consiglio Ue che vieta le discriminazioni a danno dei lavoratori precari. Non a caso ad aprile la Commissione europea, che condanna l’abuso di rapporti di lavoro a termine nella pubblica amministrazione, ha avviato una procedura di infrazione», proseguono, sottolineando che, nel frattempo, i contingenti previsti per le immissioni in ruolo in Sardegna non coprono il fabbisogno organico delle scuole e, paradossalmente, i numeri reali finali sono di gran lunga inferiori al già insufficiente contingente previsto.

«Sono numeri tristemente ridicoli e vergognosi», concludono le rappresentanti sindacali, «dovrebbero suscitare indignazione in chi governa la Regione: perché al netto dei proclami non ha nemmeno tentato di far sentire la propria voce a Roma per difendere la scuola sarda».

