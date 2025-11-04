Scuola sarda, nuovi tagli «Per ogni aula in meno c’è un paese che muore»  

Il destino è segnato: nove autonomie sono pronte a essere cancellate dallo scenario dell’istruzione isolana. Ancora da stabilire dove, ma già si protesta contro il nuovo Piano di dimensionamento scolastico della Regione. «Un disastro annunciato», anticipa la Uil; gli altri sindacati cambiano termini ma il concetto è identico. Nel frattempo il caso diventa politico, con il grido d’allarme lanciato da Alberto Urpi, sindaco di Sanluri e consigliere regionale in quota Sardegna 20 Venti, che difende il Medio Campidano, e dal collega Sebastian Cocco, Uniti per Todde, che riporta le preoccupazioni dei presidenti delle Province, in particolare del Nuorese.

Nei territori

Urpi è irremovibile: «Non possiamo permetterci di perdere ulteriori autonomie», sentenzia. «L’applicazione di criteri numerici rigidi, legati unicamente al numero di alunni per istituto, comporterà accorpamenti, perdita di autonomie scolastiche e riduzione di dirigenti e personale amministrativo, penalizzando soprattutto i territori più piccoli e le aree interne. Nel Medio Campidano, dove denatalità e spopolamento hanno già ridotto il numero di studenti, questo piano rischia di portare alla scomparsa di istituzioni scolastiche autonome, con conseguente indebolimento del presidio educativo, culturale e sociale». Più a nord, versante opposto, Cocco riporta il malumore dei presidenti delle Province: «Una scuola chiusa è un paese che si spegne. La Sardegna, soprattutto nelle aree interne e nel Nuorese, subisce ancora logiche numeriche pensate dal Ministero per territori diversi da quelli dell’isola, che sono frammentati, complessi e segnati dallo spopolamento. Le deroghe per aree montane, interne e per l’insularità devono essere difese e rafforzate. Non è solo una questione di organici, ma di diritto allo studio e al progresso».

Le proteste

«È la distruzione della scuola pubblica sarda. E non si dica che il dimensionamento non arreca danno, perché già adesso abbiamo scuole che vanno avanti senza neanche l’organico funzionale, mense chiuse perché non bastano i collaboratori scolastici, Istituti comprensivi che riuniscono anche undici Comuni», osserva Giuseppe Corrias, segretario regionale Uil Scuola. «La soppressione di nuove autonomie rischia di mettere in grosse difficoltà in particolare le zone in cui i plessi sono anche a trenta-quaranta chilometri di distanza l’uno dall’altro, rendendo il funzionamento dell’istituzione scolastica molto difficoltoso, per alunni, famiglie e personale Ata. Senza contare la perdita di posti di lavoro che l’accorpamento comporta», sottolinea Maria Luisa Serra, segretaria reggente Cisl scuola. Emanuela Valurta, segretaria generale della Flc Cgil: «Al momento sono in corso le conferenze provinciali che dovrebbero portare il resoconto al tavolo regionale, ma ovviamente siamo molto preoccupati. Si preannunciano riduzioni di personale e già adesso tantissime scuole sono senza collaboratori, immaginiamo cosa succederà con ulteriori tagli. Soprattutto nelle aree interne si rischia di continuare a perdere studenti».

La Regione

Francesco Feliziani, direttore dell’Ufficio scolastico regionale, mette subito a tacere le polemiche. «I fatti sono che con il Pnnr, in Sardegna, negli ultimi tre anni, sono arrivati 138 milioni a disposizione dei nostri istituti scolastici per tante attività, volte in gran parte a contrastare la dispersione. La condizione era che arrivassimo a fine 2026 a un determinato numero di scuole. Bisognerebbe ricordarsi innanzitutto questo». il Dg fa chiarezza anche sugli annunciati tagli al personale: «Con gli accorpamenti le uniche figure che diminuiscono sono il dirigente e il direttore dei Servizi generali amministrativi, già in numero insufficiente perché la deroga chiesta dalla Regione l’anno scorso ha fatto si che lo Stato non coprisse i posti: questo, e nessuno lo dice, ha messo in serie difficoltà le scuole. Non si perderanno ulteriori posti e non ci sarà alcuna tragedia annunciata da chi ogni anno fa demagogia e parla per sentito dire e pregiudizi. Lo dimostrano le operazioni di dimensionamento degli ultimi anni, che hanno dato luogo a nuove autonomie perfettamente funzionanti».

