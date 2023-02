Scuola Sacro Cuore, nuova gara d’appalto per eliminare l’eternit 

L’intervento è urgente e il Comune, visto che alla prima “chiamata” nessuno ha risposto, ci ritenta. Nel mirino la rimozione del tetto in amianto della scuola primaria “Sacro Cuore” in via Amsicora e la successiva ricostruzione della copertura. Opera che si può realizzare grazie ai finanziamenti Iscol@ di 232mila euro: la convenzione prevedeva l’arrivo di 137.600euro dalla Regione, 34.400 di fondi comunali e gli altri 118mila euro come incentivi del Conto termico. In realtà poi grazie all’arrivo di ulteriori contributi, la somma complessiva per l’intervento è arrivata a 362.800 euro. Di due mesi fa l’approvazione del progetto redatto da Stefano Lochi.

A metà dicembre l’amministrazione comunale aveva deciso di affidare i lavori «mediante procedura negoziata, previa individuazione di almeno cinque operatori attraverso indagine di mercato, tramite il criterio del prezzo più basso». Ma all’indagine di mercato nessuno ha presentato un’offerta.

Ora ci ritenta, con un’altra indagine di mercato e la conseguente richiesta di partecipazione ad eseguire questi lavori nel portale telematico della Regione, “SardegnaCat”». ( )

RIPRODUZIONE RISERVATA