Scuola, riaprono altre due mense 

Dopo l’istituto comprensivo 1 e 2 di Pirri, di via Toti, dove la mensa con la cucina nella scuola dell'Infanzia è stata inaugurata lo scorso ottobre e ha permesso a 60 bambini e 8 insegnanti di consumare cibi caldi preparati all’interno, giovedì scorso è stato il turno della scuola dell’infanzia di via Genieri (sempre a Pirri) e di quella della Rotonda, in via Piero della Francesca. Una novità, voluta dall’amministrazione comunale che ha comporta un miglioramento dell’offerta, della qualità delle pietanze e del gradimento dei bambini e dalla famiglie. La strategia del Comune, che mira a riaprire le cucine all’interno delle scuole, proprio per evitare polemiche e disagi legati al servizio dei pasti “veicolati”, cioè preparati da una ditta esterna e trasportati nelle varie scuole, va avanti. «Si tratta di scuole ferme da tempo immemorabile», spiega Marina Adamo, assessora all’Istruzione. «Siamo riusciti a sbloccare queste tre situazioni e vedere la felicità di insegnanti, bambini e genitori ha ripagato tutti gli sforzi», dice ancora. E aggiunge. «La cosa più bella è stata vedere i piatti completamente ripuliti. Il nostro obiettivo è cercare di riaprire quanto prima possibile le mense all’interno delle scuole». ( ma. mad. )

