Scuola primaria, via alla demolizione 

Al via da oggi la demolizione della scuola primaria di Villaputzu (si parte del retro) che sarà ricostruita entro la primavera del 2026 grazie ai cinque milioni di euro del Pnrr. I bambini continueranno le lezioni nella zona centrale del plesso scolastico che sarà demolita solo dopo la ricostruzione della zona retrostante.

Il programma

È il piano studiato dal Comune di Villaputzu per consentire comunque agli alunni di frequentare anche durante i lavori. Un piano che ha suscitato qualche preoccupazione fra i genitori («Vorrei sapere – ha chiesto la consigliera di minoranza Roberta Pisanu – se i bambini dovranno fare lezione tra polvere e rumori, i genitori sono un po’ in ansia») ma che, come ha spiegato la vicesindaca Denise Piras, è stato studiato in ogni dettaglio proprio per garantire la massima sicurezza.

«I due edifici sono stati separati anche dal punto di vista tecnico – sottolinea Piras – in ogni caso per garantire la totale sicurezza dei bambini e del personale della scuola ed evitare qualsiasi fastidio le operazioni più impattanti verranno svolte a scuola chiusa». E quando non si farà lezione in classe «in accordo con la dirigente scolastica – prosegue la vicesindaca – i bambini svolgeranno delle attività in spazi pubblici, ad esempio nelle piazze o in biblioteca». Quanto ai rumori durante i lavori «non saranno nulla di più dei rumori che magari possiamo sentire se c’è un vicino che sta ristrutturando la casa».

L’amministrazione

Il sindaco Sandro Porcu rafforza il concetto: «Sono state approntate – chiarisce - tutte le misure e gli accorgimenti necessari a garantire la massima sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico. L’intero progetto è stato redatto ponendo la questione sicurezza al primo posto».

Porcu aggiunge che «le fasi delle lavorazioni stanno avvenendo di concerto con l'istituzione scolastica, l'azienda che sta eseguendo i lavori e gli uffici comunali, in un clima di grande collaborazione. L'unico obiettivo è portare a termine questa importante opera creando meno disagio possibile alla comunità scolastica e garantendo al contempo la massima sicurezza per tutti. Qualche disagio sarà purtroppo inevitabile, chiediamo a tutti di pazientare».

In base al progetto in questa prima fase si procederà allo smantellamento degli edifici presenti sul retro della scuola (ex sede Avocc, aula polifunzionale, palestra): lì sarà costruita la nuova scuola primaria.

Conclusi i lavori ed il trasloco verrà poi smantellata l'attuale scuola primaria e al suo posto (fronte via Nazionale) troverà spazio la nuova scuola secondaria, gli uffici amministrativi ed il nuovo civic center (palestra, auditorium).

