Scuola primaria chiusa per lavori 

La scuola primaria “Sacro Cuore” resterà chiusa per tutto l’anno scolastico 2025/2026. Lo ha annunciato in Consiglio comunale l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete, replicando a un’interrogazione del centrosinistra. «Un provvedimento necessario - ha spiegato - per consentire i lavori di adeguamento sismico e antisfondamento dell’edificio, finanziati con fondi Pnrr». Il primo progetto, finanziato con 450mila euro, si è rivelato insufficiente per gravi criticità strutturali emerse in corso d’opera. Da qui, un secondo finanziamento da 900mila euro. «Il cantiere è stato consegnato nel novembre 2023 – ha aggiunto – ma l’impresa è entrata solo a giugno 2024, anche per la scarsa collaborazione della dirigente scolastica». La chiusura dell’edificio, però, preoccupa la minoranza che, attraverso una nuova interrogazione urgente, chiede di sapere «quali soluzioni siano previste per la ricollocazione degli alunni, quali strutture li ospiteranno, con quali criteri e in quali tempi». Chiedono inoltre se sarà attivato un servizio di trasporto scolastico supplementare e in che modo famiglie e dirigenti siano stati coinvolti nelle decisioni. ( m. g. )

