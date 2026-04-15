Scuola primaria, cadono calcinacci dal cornicione 

Il caso ha voluto che l’edificio in quel momento fosse vuoto, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere più serie. Nella serata di martedì alcuni calcinacci si sono staccati da un cornicione della scuola di via Solferino, finendo nell’area esterna della struttura. Il crollo è avvenuto quando studenti e personale avevano già lasciato l’istituto. Un elemento tutt’altro che secondario, considerando che l’edificio ospita in questo periodo anche alcune classi trasferite temporaneamente dalla Primaria del Sacro Cuore.

Immediata la messa in sicurezza della zona, con la posa delle transenne per impedire l’accesso all’area e l’avvio dei primi controlli. I sopralluoghi hanno l’obiettivo di verificare la stabilità del resto della facciata e di escludere ulteriori distacchi che possano rappresentare un rischio. L’episodio, reso noto dalla consigliera di minoranza Carla Della Volpe, riporta al centro il tema delle condizioni degli edifici scolastici cittadini. Strutture spesso datate che richiedono monitoraggi costanti e interventi di manutenzione mirati. Nelle prossime ore sono attesi accertamenti più approfonditi per chiarire le cause del cedimento. ( m. g. )

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