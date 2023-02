Scuola per imprenditori in crisi 

Lezioni e consulenze gratuite per aiutare chi è in difficoltà. Decolla in Sardegna lo sportello divulgativo di “Imprenditore Non Sei Solo” onlus che raccoglie l'SOS degli imprenditori in crisi. Mette a disposizione non solo imprenditori esperti ma anche commercialisti e avvocati che prestano la propria opera gratuitamente.

«Riceviamo quotidianamente richieste di aiuto. Basta compilare un form nel nostro sito e subito si viene contattati e indirizzati verso la classe della propria zona, in questo caso verso Sassari», spiega Francesco Bitti, referente per la Sardegna della Onlus nazionale nata quattro anni fa. Sono operative pure le sedi di Milano, Roma Venezia, Palermo e Bologna, e tra poco apriranno Bari, Firenze e Napoli.

I beneficiari

Sono soprattutto i piccoli e medi imprenditori e gli artigiani che hanno palesato disagi e difficoltà economiche. I settori sono variegati, a dimostrazione di come la crisi stia mordendo tutti nell'isola: si va dall'edilizia ai parrucchieri. Venerdì prossimo, dalle 17 alle 20, sarà il Palazzo della Provincia ad ospitare l'incontro di pubblicizzazione e promozione dell'attività qui in Sardegna. Il titolo è “Dalla crisi d'impresa alla rinascita dell'individuo”. L'obiettivo è non solo farsi conoscere di più nell'isola, ma anche raccogliere l'adesione di professionisti che vogliano donare parte del loro tempo.

Il percorso