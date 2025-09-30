Scuola per adulti per la licenza media e il biennio delle superiori 

Partono anche ad Isili i corsi del Cpia (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti). La scuola ha una sede nel Sarcidano e presto ne sarà aperta una nuova a Mandas. Una risposta alle necessità del territorio nei confronti di quell’utenza adulta che intende sfruttare una seconda possibilità

Saranno avviati anche quest’anno i corsi per l’acquisizione della licenza media, del biennio per la scuola superiore, per l’inglese, l’italiano per stranieri e l’informatica. Possono accedere tutti coloro che hanno compiuto i 16 anni seppure in genere gli allievi hanno già compiuti i 18 anni.

Non mancano gli stranieri che vogliono accelerare il loro apprendimento dell’italiano, soprattutto di kirghisi (prevalentemente donne che fanno le badanti) e di cingalesi legati in particolare all’attività orticola.

Il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti pur essendo una scuola pubblica si rivolge ai suoi utenti in maniera diversa rispetto a qualsiasi altra scuola, è più vicino alle persone e al loro vissuto. Per dare il via alle lezioni è necessario costituire una classe di almeno dieci componenti. Le lezioni si svolgono di sera nei locali della sede dell’Istituto di istruzione Superiore in via Lussu. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA