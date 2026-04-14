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Capoterra.
15 aprile 2026 alle 00:17

Scuola per adulti, gruppo di studio ammesso a Parigi 

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Traguardo storico per il corso serale dell’Istituto “Sergio Atzeni”, primo percorso per adulti in Sardegna a partecipare con successo a un progetto Erasmus+. L’iniziativa, dal titolo “Ed è subito Atzeni: imparare senza confini”, ha portato studenti e docenti a Parigi per una settimana di mobilità internazionale.

Dal 15 sino al 21 marzo, il gruppo è stato ospitato dal Lycée d’Adultes de la Ville de Paris, scuola unica nel suo genere che consente agli adulti di conseguire il diploma. Diciotto i partecipanti, tra cui dodici studenti con un’età media di 43 anni. Durante il soggiorno hanno seguito le lezioni, confrontandosi con il sistema scolastico francese e vivendo un’importante esperienza di crescita linguistica e culturale.

Parallelamente, tre docenti, insieme al dirigente scolastico e allo staff, hanno svolto attività di affiancamento lavorativo, osservando metodologie didattiche e modelli organizzativi.

Non sono mancati momenti dedicati alla scoperta della città, tra musei e luoghi simbolo della capitale francese. L’esperienza sarà raccontata dagli stessi studenti durante l’Open Evening del corso serale, in programma oggi nella sede di via Trexenta. Un risultato significativo per l’istituto di Capoterra, guidato dal preside Maurizio Pibiri, che conferma il valore dell’istruzione per adulti come opportunità concreta di crescita e apertura all’Europa. (i. m.)

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