Scuola per 440 bambini nella città che cresce 

Aule ampie e colorate, climatizzate e con il bagno interno, palestra, mensa, teatro, laboratori e tanto verde intorno: è stato inaugurato il nuovo Polo scolastico di via Veronese. A pieno regime, il plesso, che affianca la scuola media e ingloba la preesistente scuola dell’infanzia, ospiterà sette sezioni di materna per circa 240 bambini e 10 classi di scuola primaria per 200 alunni. Ai nastri di partenza 2 prime, 2 seconde e 2 terze (a tempo pieno) della scuola primaria e 4 sezioni della scuola dell’infanzia. «L’apertura consentirà di liberare spazi nella scuola di via Vignola», precisa la dirigente Francesca Demuro. L’investimento supera i 10 milioni di euro, quasi due terzi i fondi comunali. «Dopo qualche ritardo apre finalmente una scuola importante, realizzata secondo i più moderni criteri architettonici e di progettazione degli spazi didattici, perché i nostri bambini possano essere felici di frequentarla», così il sindaco Settimo Nizzi che ha sottolineato l’importanza dell’area Kiss&Ride, pensata per aumentare la sicurezza e limitare la sosta selvaggia. «Oggi consegniamo molto più di un nuovo edificio, – ha concluso l’assessora Sabrina Serra – un luogo nel quale crescere, imparare, incontrarsi e costruire il proprio futuro».

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