Scuola, oggi suona la prima campanella 

Messi da parte libri per le vacanze e teli da mare, oggi tornano in classe i primi studenti cagliaritani. Aspettando giovedì, giorno ufficiale dell’avvio del nuovo anno scolastico, questa mattina la campanella suonerà per tutti gli studenti (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) dell’Istituto comprensivo via Stoccolma.

Sempre questa mattina alle 8.30, prima campanella anche per gli studenti del liceo scientifico Pacinotti che fino a venerdì svolgeranno lezioni di quattro ore per entrare, poi, a regime a partire dalla settimana prossima. Anticipano il ritorno in aula anche i ragazzi e le ragazze dell’Istituto tecnico economico Martini: per loro la campanella suonerà mercoledì, un giorno prima dell’avvio ufficiale.

L’avvio ufficiale del nuovo anno scolastico è fissato per il 12 settembre, ma l’autonomia di ogni istituto consente qualche accorgimento o rinvio. Giorni che le scuole sfruttano per agganciare giorni di vacanza a festività e ponti.

La scuola sarda festeggia l'inizio con il botto: a Cagliari, infatti, il 16 settembre al Convitto nazionale sarà presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. ( ma. mad. )

