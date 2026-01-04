Scuola, nuovo coordinamento pedagogico in sette Comuni 

Domusnovas dice sì al nuovo Coordinamento pedagogico territoriale (Cpt) che intende associare 7 comuni (con capofila Iglesias), 3 istituti comprensivi e 5 scuole paritarie per valorizzare il funzionamento del sistema integrato di educazione 0 - 6 anni. In Consiglio Comunale è stato approvato il protocollo d’intesa per istituire il nuovo Cpt caratterizzato dal requisito di raggruppare almeno 1000 studenti. I comuni aderenti sono gli stessi del Plus di Iglesias: Iglesias appunto, Domusnovas, Villamassargia, Musei, Gonnesa, Buggerru e Fluminimaggiore . A questi si associano i comprensivi “Allori”, “Nivola” (Iglesias) e “Angius” (Portoscuso-Gonnesa) ed i servizi educativi privati Piccolo Principe, Baby Boom, Babylandia e San Giuseppe Operaio (Iglesias) e La Fiaba (Domusnovas). Unica astenuta la consigliera di minoranza Maria Giovanna Carta che ha chiesto conto all’assessore ai Servizi Sociali Davide Aru «cosa intenda proporre di specifico Domusnovas al nuovo Cpt».

Prematuro dirlo secondo l’assessore dato che «l’accordo è stato siglato a dicembre: nel 2026 il via alla programmazione». Nella seduta approvata anche la ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune relative al 2024 che oltre a quella di Abbanoa (0,0049 per cento) vede quelle nelle società in house Domuscqua srl e Domuservizi srl, coinvolte nel processo di fusione. «Hanno un utile di appena 17 mila e 1.300 euro che non basterà a coprire le spese», ha detto Anna Maria Di Romano, unica astenuta insieme a Maria Giovanna Carta.

