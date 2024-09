Scuola, no alle discriminazioni 

L’istituto di istruzione superiore Zappa-Pitagora di Isili si è dotato di un nuovo regolamento. Il documento, votato ieri mattina all’unanimità dal Consiglio d’Istituto, disciplinerà la cosiddetta “Carriera alias”. Si tratta in sostanza di un accordo di riservatezza tra la scuola, lo studente che ha cambiato sesso e la famiglia (qualora lo studente sia minorenne) attraverso il quale l’interessato chiede di essere riconosciuto e denominato con genere alternativo rispetto a quello assegnato alla nascita.

La scelta della “Carriera alias” risponde ad un tipo di richieste già arrivate a scuola. Ormai sono numerosi gli istituti che si sono dotati di questo regolamento e le domande di questo tipo da parte degli studenti/studentesse sono in continua crescita. Spesso infatti la scuola è il luogo dove si sperimentano esperienze di diverso tipo positive e negative. L’applicazione segue una procedura semplice, prevede la possibilità di modificare il nome anagrafico con quello scelto dalla persona che ne fa richiesta, nel registro elettronico, negli elenchi e in tutti i documenti interni alla scuola che non abbiano valore non ufficiale e non ha valore fuori da questo contesto. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA