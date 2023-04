«Scuola, no al disegno di legge» 

Il mondo della scuola si è riunito ieri mattina a Serrenti per dire no all’autonomia differenziata. Organizzato dalla Flc Cgil, l’incontro formativo ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, intervenuti per sottolineare come il sì alla legge determini conseguenze tragiche per la scuola.

«Questa disegno di legge sarà una sciagura in generale e ancora di più per la scuola – così la consigliera regionale Laura Caddeo – Se noi consideriamo che i fondi sono stati sino ad ora bassi e in diminuzione, possiamo immaginare cosa succederà senza i fondi pro capite per le Regioni con maggiore difficoltà, attualmente non previsti». Sotto lo slogan “Una e indivisibile”, uno sguardo approfondito al tema della dispersione scolastica, solo nel Medio Campidano attorno al 40 per cento: «In ogni caso, non ci aspettiamo quegli interventi che stiamo predicando da molto tempo e che andrebbero a contrastare la dispersione scolastica: più tempo pieno, più asili nido, più attività extra curricolari – conclude Caddeo – È necessaria una forte mobilitazione da parte di scuola e sindacati contro questo disegno di legge: ne va del futuro della scuola». Presenti anche i ragazzi dell’istituto alberghiero di Villamar che che hanno preparato il buffet per i partecipanti. (f. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA