«Scuola, no al dimensionamento» 

«La Sardegna impugni la norma nazionale sul dimensionamento scolastico». È una richiesta unanime quella che arriva dalle sigle sindacali Flc Cgil regionale, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams che puntano il dito sulla legge che prevede «l’accorpamento e la chiusura delle scuole con meno di 900 studenti e, di conseguenza, la possibile riduzione di 40 autonomie scolastiche in Sardegna», invitando la Regione, in vista della Conferenza Stato Regioni in programma entro la fine di maggio, a esprimere il proprio dissenso insieme alle altre regioni del Meridione.

Rischi

Le nuove misure, infatti, sono state introdotte lo scorso dicembre dalla Legge di bilancio 2023, ma per i sindacati avranno gravi ripercussioni nella vita degli studenti: «Prendiamo atto che solo ora l’assessore all’Istruzione regionale, Andrea Biancareddu, si è reso conto delle gravi ripercussioni che quei parametri avranno sulla nostra isola», hanno detto i segretari regionali Valurta (Flc Cgil), Corrias (Uil Scuola) , Mereu (Snals Confsal) e Meloni (Gilda Unams).

Il riferimento è alla lettera inviata al ministro Valditara, nella quale, l’esponente della Giunta Solinas esprime tutta la sua contrarietà. «Una lettera tardiva e una dichiarazione stampa sono insufficienti», sottolineano i sindacati, certi che la Regione debba chiedere alla Consulta di dichiarare incostituzionale la norma statale che costringerebbe all’accorpamento di tanti istituti scolastici sul territorio.

Confronto