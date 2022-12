Scuola, nell’aula c’è un laghetto 

Una casetta per gli insetti e una per accogliere le farfalle, un laghetto dal quale parte uno zampillo azionato da un pannello solare: il nuovo spazio didattico dei bambini della Scuola primaria di Frutti d’Oro è all’aperto, a contatto con la natura.

Il nastro

Ieri mattina è stata inaugurata l’”aula natura”, una speciale classe in cui i bambini potranno seguire le lezioni nelle giornate di bel tempo, realizzata dal Wwf. Oltre a quella di Frutti d’Oro, ieri è stato tagliato il nastro di un’altra aula all’aperto, nelle scuole dell’infanzia di Rio San Girolamo.

L’“aula natura”, allestita dalla cooperativa “Buoni e Cattivi”, è stata realizzata grazie ai 25 mila euro di fondi europei ottenuti dal Secondo circolo didattico. Il dirigente, Gian Matteo Sabatino, piega come cambierà la didattica grazie alla nuova aula: «In una regione come la Sardegna, che può contare su dieci mesi di tempo mite, tenere le lezioni all’aperto è più che possibile, l’esigenza di avere uno spazio simile si è fatta sentire soprattutto nel periodo della pandemia. Quest’aula – che verrà messa a disposizione anche dei bimbi della vicina scuola dell’infanzia - verrà utilizzata per tutte le materie scolastiche, e permetterà ai bambini di conoscere da vicino gli insetti e le specie arboree del nostro territorio».

La scuola