Dolianova
23 novembre 2025 alle 00:40

“Scuola nel bosco”: si riparte 

Confermato anche per l’anno scolastico 2025/2026 il progetto “La scuola nel bosco” avviato nel 2013 dall’Istituto comprensivo di Dolianova in collaborazione con l’agenzia Forestas e il Comune. Un’iniziativa che in questi anni ha contribuito a formare decine di bambini del paese sui temi della tutela ambientale e la conservazione delle biodiversità.

Nei giorni scorsi, il Comune ha deliberato un nuovo finanziamento da 15mila euro per coprire le spese di trasporto degli alunni con lo scuolabus nell’oasi naturalistica di Monte Arrubiu dove si svolgono le attività didattiche.

Previste lezioni all’aperto, nel vivaio della forestale e nel Centro di educazione ambientale con il supporto del personale messo a disposizione dall’Agenzia Forestas. Tra le attività programmate anche la lettura di libri a tema e laboratori per permettere ai bambini di stare a diretto contatto con la natura. (c. z.)

