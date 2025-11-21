Scuola, nei cantieri si aggrava il ritardo 

Ritardi nei lavori della nuova mensa scolastica di via Amendola e della scuola dell’infanzia di Frutti d’Oro, interventi che – secondo quanto annunciato dall’assessora ai Lavori pubblici Silvia Sorgia lo scorso 10 ottobre – sarebbero dovuti essere consegnati entro novembre. A meno di dieci giorni dalla scadenza del mese, però, i cantieri restano aperti: la mensa necessita ancora di tempi lunghi, mentre per la scuola dell’infanzia si prospetta un’ulteriore attesa di circa una settimana. Un rallentamento che mantiene nel limbo famiglie, personale scolastico e amministrazione.

Il punto

Sono oltre sette milioni di euro quelli messi in campo dall’amministrazione grazie ai fondi Pnrr per ridisegnare la rete scolastica: un nuovo asilo alla Residenza del Sole, un asilo nido nello stesso circondario e una nuova primaria a Rio San Girolamo destinata a sostituire quella di Su Loi. Interventi importanti, per i quali i tempi di realizzazione restano inevitabilmente lunghi – con scadenza dei finanziamenti fissata al 2026 – e già ampiamente noti. A preoccupare ora sono i ritardi sugli interventi considerati imminenti: la mensa di via Amendola e la scuola dell’infanzia di Frutti d’Oro. La mensa, prevista per settembre, è ancora lontana dal traguardo: il nodo sono gli arredi, mai arrivati. Il nuovo orizzonte va da metà dicembre ai primi di gennaio, con le festività a rallentare ulteriormente. Ritardi anche a Frutti d’Oro, dove la scuola dell’infanzia – che avrebbe dovuto accogliere bambini e famiglie entro novembre – ha alcune lavorazioni da completare.

A scuola

A seguire con attenzione l’evoluzione dei cantieri è Gian Matteo Sabatino, 61 anni, dirigente scolastico del Comprensivo 2 interessato dai lavori. «Le famiglie non vedono l’ora di andare in una scuola nuova. Per me una questione è fondamentale: trovare il punto di equilibrio tra la sicurezza degli studenti e il beneficio che apporteranno le nuove strutture. La fretta non deve diventare cattiva consigliera», sottolinea. Sulle tempistiche interviene ancora l’assessora ai Lavori pubblici Silvia Sorgia, che rivendica il rispetto del programma: «Con il cronoprogramma siamo perfetti e anche più avanti. La scuola dell’infanzia è pronta: si stanno completando le certificazioni degli impianti, una settimana al massimo e si apre. Abbiamo effettuato il sopralluogo con i dirigenti della sicurezza». Quanto alla mensa: «Gli arredi sono in ritardo con la consegna: l’ordine è stato fatto a fine agosto e ci avevano garantito l’arrivo entro venti giorni», conclude l’assessora.

