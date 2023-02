Scuola negata, solidarietà per Francesco 

A tendere una mano a Francesco, lo studente disabile di 19 anni, tetraplegico dalla nascita e costretto su una sedia a rotelle, c’è anche l’Abc, l’Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna.

Il ragazzo, a casa da venerdì perché nella sua scuola, l’istituto Alberghiero Gramsci di Monserrato, manca l’unico bidello disponibile per accompagnarlo in bagno, è disperato perché vuole tornare in classe con i suoi compagni.

Così anche l’associazione ha inviato una lettera alla scuola: «Scriviamo in merito ai recenti sgradevoli episodi di mancata assistenza igienica per lo studente Francesco» si legge nella missiva, «che frequenta il quinto anno nell’istituto e a seguito delle segnalazioni della madre che ha richiesto il nostro aiuto. Auspichiamo che lunedì il servizio essenziale per Francesco possa riprendere senza interruzioni, così da non costringere la famiglia ad incorrere ad azioni legali. Capiamo anche le difficoltà della scuola nel trovare un immediato sostituto, ma le discriminazioni a danno di Francesco, della sua autostima stanno davvero pesando tantissimo sul suo benessere psicofisico, e su quello della sua famiglia». Per questo, «in attesa di una risoluzione positiva e definitiva, diamo la nostra massima disponibilità a collaborare».

Intanto ieri è stato un sabato difficile per Francesco che ancora non si spiega perché, come urlava nel pianerottolo il giorno che è stato costretto a tornare a casa, lui non possa stare a scuola. Il motivo è sempre lo stesso: l’unico bidello che può accompagnarlo in bagno è assente per qualche giorno e non c’è nessuno sostituto.

