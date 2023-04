Scuola Mereu, lavori al fotofinish: «Ok a fine estate» 

Ci sono voluti cinque anni e quasi cinque milioni di euro (quattro solo per la messa in sicurezza del costone roccioso) per completarla. Alla fine, ulteriori imprevisti permettendo, entro l’estate i lavori di ristrutturazione dell’ex scuola Mereu saranno terminati. E dopo il passaggio dai Lavori pubblici al patrimonio, e da questo all’istruzione, i bambini potranno tornare sui banchi. «I lavori in progetto sono conclusi», spiega l’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda, «in questo momento stiamo aspettando di completare gli allacci», energia, acqua. E aggiunge: «Prima di consegnare la scuola dovremo anche sistemare il cancello d’ingresso e la recinzione, operazioni che effettueremo con l’appalto di manutenzione degli edifici scolastici». La speranza dell'amministrazione, quindi, è che l'edificio progettato dall'architetto Ubaldo Badas negli anni Trenta possa essere pronto entro pochi mesi per poter ospitare un nuovo e funzionale asilo nido, proprio come previsto dal progetto.

La storia dell'edificio, come noto, è stata tormentata. Dopo aver perso la sua funzione di scuola, nel 2003 c'è stata una prima occupazione abusiva. Poi ci sono stati sgomberi e nuovi blitz. Nel 2010 l'ennesima incursione di alcune famiglie. Poi, nel gennaio del 2017, gli ultimi sei nuclei familiari hanno lasciato la struttura.

RIPRODUZIONE RISERVATA