Scuola Mereu ancora chiusa Pressing dell’opposizione: «Servono risposte concrete» 

Prosegue il pressing della minoranza sulla Giunta comunale per ottenere chiarimenti urgenti sul futuro dell’ex scuola “Attilio Mereu”. Il grande edificio bianco che fronteggia i Giardini pubblici, capolavoro razionalista dell’architetto Ubaldo Badas, è stato ristrutturato e risulta pronto all’uso già da due anni, eppure continua a restare tristemente sbarrato e inutilizzato, con il rischio di intrusioni vandaliche e occupazioni abusive.

L’assessora all’Istruzione, Giulia Andreozzi, ha fatto sapere che si sta lavorando con l’obiettivo di arrivare presto a una soluzione. «Ciò che impedisce la riapertura – chiarisce – è la mancata riqualificazione dell’area esterna: serve un milione di euro, ma siamo riuscititi a reperire solo una parte delle risorse necessarie. Con i fondi disponibili stiamo peraltro valutando un primo intervento, sul viale d’accesso, tale da consentire una riapertura parziale. In seguito si completerà l’opera».

Tempi ancora incerti, insomma, e polemiche che non si placano. «La scuola è stata sottoposta ad un intervento di ristrutturazione nella passata consiliatura – ricorda Alessio Mereu (FdI) –, ora, oltre ai lavori di sistemazione del giardino, per i quali l’Amministrazione deve reperire le risorse, è necessario acquisire le autorizzazioni per il collegamento fognario con viale Regina Elena. Ad oggi, tuttavia, non si conosce ancora la decisione dell’Amministrazione in merito all’utilizzo futuro della struttura. Mi auguro che la scelta sia quella di ridestinarla all’infanzia».

«La vera sfida – afferma Roberto Mura (Alleanza Sardegna) – sarà restituire alla Mereu una funzione stabile, capace di rispondere ai bisogni delle famiglie. La proposta potrebbe essere quella di un polo di servizi integrati per l’infanzia, capace di affiancare e completare (non sostituire) l’offerta degli asili e istituti già presenti. Resta aperta la questione delle risorse: occorre chiarire quali finanziamenti siano disponibili e come recuperare quelli mancanti».

Sul caso interviene anche la presidente della commissione Istruzione, Paola Mura (Progressisti). «Nell’ultima seduta – riferisce – abbiamo analizzato anche una delibera di Giunta sulla Mereu, che ha visto completata la riqualificazione dell’edificio centrale e sarà interessata da interventi nell’area cortilizia e nel giardino retrostante. Questo consentirà di riaprire la scuola ad attività per i più piccoli. La commissione si attiverà per dare tutto il supporto possibile. I tempi sono da definire, ma si sta andando avanti. La situazione si è sbloccata».

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