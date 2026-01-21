VaiOnline
Via Santu Lussurgiu
22 gennaio 2026 alle 00:29

Scuola media  da demolire, allarme amianto 

La demolizione dell’ex scuola media “Grazia Deledda” torna al centro dell’attenzione prima ancora dell’avvio del cantiere. L’Associazione regionale ex esposti amianto della Sardegna, guidata da Giampaolo Lilliu, ha chiesto di conoscere preventivamente quali misure di sicurezza saranno adottate durante le fasi di demolizione e bonifica dell’immobile di via Santu Lussurgiu, ritenute ad alto rischio sanitario e ambientale. La richiesta è stata inviata a prefetto, Comune – proprietario dell’edificio – Provincia, Vigili del fuoco, Asl, carabinieri Noe e Arpas dopo che quest’ultima, interpellata dalla prefettura, ha confermato la presenza di amianto e la disponibilità a effettuare controlli durante le attività lavorative, nel rispetto dei limiti di legge.

«Ma gran parte del mondo scientifico non riconosce una soglia di non rischio all’esposizione all’amianto - sottolinea Lilliu – Morire nel rispetto delle leggi non è un privilegio». L’associazione chiede garanzie operative precise: isolamento del cantiere con una bolla protettiva, percorsi obbligati di ingresso e uscita, divieto per i lavoratori di uscire con gli indumenti da lavoro, docce con raccolta delle acque contaminate e l’elenco dei dispositivi di sicurezza che verranno utilizzati. ( m. g. )

