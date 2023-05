Scuola media chiusa per incidente stradale 

Sono in corso le indagini sull’incidente che la notte scorsa ha provocato il danneggiamento della colonnina Enel di via Marchesi e costretto la dirigente a chiudere per un giorno la scuola su disposizione del sindaco Giuseppe De Fanti. «Si comunica che, come da ordinanza sindacale anticipata per le vie brevi, causa interruzione dell’elettricità occorsa a seguito di incidente stradale notturno, nella giornata odierna il plesso di via Marchesi resterà chiuso, pertanto l’attività didattica e amministrativa non potrà svolgersi», ha scritto nella circolare la dirigente Giuliana Angius.

Le indagini

In base alla ricostruzione fatta sul posto (dove sono rimasti i frammenti di un cerchione e del paraurti) un’auto si sarebbe schiantata contro la colonnina dell’Enel posizionata sul muro di recinzione della scuola, distruggendola: i tecnici del gestore elettrico ieri hanno provveduto a sostituire l’apparecchiatura danneggiata ripristinando il servizio. Oggi dunque non dovrebbero esserci problemi per gli studenti del plesso di via Marchesi e le lezioni dovrebbero svolgersi come da programma.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale che hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini.

