Scuola media chiusa per crepe 

«Nessuna interruzione delle lezioni: contiamo di riprendere le attività scolastiche già da martedì prossimo, al più tardi mercoledì. La continuità didattica sarà assicurata». Parole del sindaco di Soleminis, Fedele La Delfa, che nella tarda serata di giovedì scorso si è visto costretto a firmare un’ordinanza per l’immediata chiusura del Centro polifunzionale, edificio che oltre alle scuole medie ospita anche la biblioteca e una sala conferenze.

Una decisione inevitabile dopo la segnalazione di “profonde lesioni strutturali” nel fabbricato di via Sirios dove opera anche la sede staccata dell’Università della terza età di Quartu Sant’Elena con un’ottantina di iscritti.

La comparsa delle crepe, probabilmente dovuta a un cedimento del terreno sottostante, ha indotto l’amministrazione comunale a scegliere la via della prudenza. «Nessun allarmismo», spiega La Delfa: «È un provvedimento a tutela della sicurezza e incolumità pubblica. Nei prossimi giorni si procederà a una verifica della cause del cedimento strutturale per avviare i lavori di consolidamento».

Nel frattempo, i 45 ragazzi delle scuole medie saranno ospitati nei locali della scuola elementare. Serviranno un paio di giorni per permettere alle squadre comunali di trasferire gli arredi necessari e predisporre le nuove aule.

Più complicato invece trovare una sistemazione agli allievi dell’Università della terza età: le lezioni sono sospese a tempo indeterminato in attesa di trovare una soluzione praticabile.

