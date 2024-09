Scuola media allagata, niente lezioni 

Dopo la scuola primaria di via Galilei, a Sestu è il turno di un altro plesso scolastico di chiudere in modo imprevisto. Si tratta della scuola secondaria di primo grado – cioè la media – in via Dante, che rimarrà inagibile per oggi e domani, e forse più.

Questa volta è colpa di un’abbondantissima perdita d’acqua nel sottopiano. Chi ha assistito descrive l’acqua che filtrava dalle mattonelle del pavimento, riempiva in breve tempo la stanza, formando una piccola piscina. Il fatto scoperto nella mattina di ieri è stato subito segnalato alla ditta in appalto. Per svolgere le riparazioni è necessario interrompere l’erogazione idrica, dunque la scuola è inagibile. Gli operai al lavoro hanno incominciato ad aprire uno scavo in giardino, ma il proseguimento dei lavori dipende anche da un buon tempo; se piove molto dovranno fermarsi. Per questo l’ordinanza, pubblicata anche sull’albo pretorio comunale, specifica che le lezioni riprenderanno venerdì, salvo altri problemi non prevedibili.

