Scuola materna, la via come una pista 

Le auto sfrecciano in via Berlinguer, quartiere di Sassari 2, a pochi mesi dalla scuola dell’infanzia dove si trovano circa 100 bambini. Prendono la rincorsa da via Saragat, o dalla rotatoria di via Pirandello, e si fiondano verso la salita. Riferiscono i genitori dei piccoli: «Ogni giorno noi e i nostri figli rischiamo di essere investiti». E gli episodi sono diventati ormai troppi, tanto che padri e madri hanno deciso di reagire. «Abbiamo inviato una pec al Comune - dice uno di loro, Angelo Meloni - tramite la dirigente scolastica lamentandoci della situazione». Al momento la lettera, che ha come destinatario l’assessorato al Traffico, non ha ancora ricevuto risposta. »Sta diventando troppo pericoloso - racconta Roberta, una mamma - La scuola non è segnalata da nessuna parte, non ci sono dissuasori e non bastano le strisce pedonali». In effetti manca la segnaletica conseguente e, oltretutto, proprio davanti alla scuola, si trova il parco giochi, aumentando i rischi, considerato che i bambini potrebbero sfuggire da entrambe le direzioni. «Una volta - continua Angelo - c’era di mattina il nonno vigile ma non si vede più dal 2023». L’ulteriore minaccia nasce talvolta anche dalle macchine parcheggiate che tolgono visuale all’automobilista che sopraggiunge. (e. f.)

