Scuola, lavori per sette milioni 

Pnrr, una pioggia di sette milioni di euro per le scuole superiori del Medio Campidano. Caseggiati ormai vicine a un rinnovo da cima a fondo, partendo dall’edilizia fino ad arrivare alla didattica, allo sport, agli ambienti, al percorso della transizione digitale. Dopo anni di attesa, è arrivata l’ora di una scuola sicura e moderna per circa tre mila studenti dei 28 Comuni del territorio che frequentano i licei, gli istituti tecnici e le professionali. «Parliamo di soldi – assicura il commissario della Provincia, Mario Mossa – sicuri e non virtuali nel senso che si tratta di progetti tutti finanziati».

Le scuole

Ne beneficeranno in particolare il liceo classico di Villacidro, il Lussu-Marconi di San Gavino, il Buonarroti di Guspini e di Serramanna, il Vignarelli di Sanluri, l’Ipsia di Guspini con l’agrario di Villacidro e l’alberghiero di Arbus. Edifici costruiti in prevalenza prima degli anni Settanta e in questi ultimi anni trascurati, pertanto bisognosi di cure, quotidianamente chieste dai dirigenti scolastici. Ora grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza i mali si apprestano a ricevere le cure. Le misure principali per ciascun edificio prevedono il rinnovo degli spazi di apprendimento, soprattutto le aule didattiche, laboratori, l’efficientamento energetico, sostituzione degli infissi, messa a norma degli impianti elettrici e antincendio. «Fra le novità – dice il sub commissario per il Medio Campidano, Ignazio Tolu - c’è stata un’attenzione particolare alle palestre. Una di nuova costruzione all’agrario di Villacidro, dove non c’è mai stata, l’altra quella del classico che sarà completamente ristrutturata. I primi a trovarsi con una scuola adeguata ai tempi dell’alta tecnologia sono gli alunni del Buonarroti di Serramanna, a settembre verranno accolti in ambienti nuovi, spaziosi e aule attrezzate per attività particolari». Tolu ricorda che «alcuni lavori sono stati affidati e le opere partiranno a breve, tutti sicuramente entro la fine dell’anno. Merito della disponibilità del personale, nonostante la carenza di organico si è dato da fare per raggiungere l’obiettivo».

Le infiltrazioni

Nell’agenda delle priorità non potevano mancare gli interventi per porre fine alla pioggia dentro le aule, denunciata più volte dai dirigenti scolastici, finita con le manifestazione di protesta degli alunni a Sanluri davanti alla Provincia. Fra questi ci sono le infiltrazioni d’acqua piovana al classico che hanno chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco, rendendo di fatto inagibile il secondo piano del caseggiato. Anche al Buonarroti di Guspini si sono lamentati per il tetto colabrodo che richiede secchi ovunque per la raccolta dell’acqua. Così i due istituti alberghieri, Arbus e Villamar, alla prese con la pioggia in classe. Infine l’istituto Marconi-Lussu dove le urgenze ripetutamente segnalate sono le infiltrazioni dal soffitto che rischiano di danneggiare i computer.

