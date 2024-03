Scuola, la raccolta firme della discordia 

Le maestre della scuola dell’infanzia di Pabillonis sono state promotrici di una petizione contro l’accorpamento delle scuole del paese con il nascituro istituto comprensivo di Gonnosfanadiga e Arbus, e non più con il “Fermi” di Guspini. La loro lettera, oltre a contenere motivazioni che condannano la nuova configurazione, ha allegata una raccolta firme che – secondo quanto dichiarato dall’amministrazione di Pabillonis – è stata ottenuta con metodi poco corretti, poi confermati dai genitori.

La lettera

È stata consegnata al protocollo del Comune da un genitore senza indicazione di mittente o referente e sottolinea la «perdita di posti di lavoro per insegnanti e personale Ata soprannumerario, mentre gli alunni perderanno la continuità didattica». Viene evidenziata la difficoltà di raggiungere la segreteria a Gonnosfanadiga con il servizio di trasporto locale.

Il 6 marzo la replica dell’amministrazione di Pabillonis indirizzata al dirigente scolastico del “Fermi” e all’ufficio scolastico provinciale e regionale con la “Segnalazione di comportamenti lesivi in violazione del codice disciplinare dei dipendenti pubblici presso le scuole del Comune di Pabillonis”. Il sindaco Riccardo Sanna sostiene che i genitori stessi abbiano raccontato di essere stati presi alla sprovvista: «Dicono di aver firmato la petizione senza leggere il documento dietro la pressione e la rappresentazione di informazioni fuorvianti, perdita di posti di lavoro a Pabillonis, possibile perdita degli arredi che invece sono stati acquistati dal Comune, il rischio per gli alunni di doversi spostare a Gonnosfanadiga con un pulmino».

Inoltre, una parte delle firme non appartiene alla comunità di Pabillonis. «Ci è stato riferito – continua Sanna – che i docenti hanno esplicitamente richiesto di firmare a nome dei rispettivi parenti come si nota osservando la calligrafia ripetuta a intervalli quasi regolari nell’elenco». A ogni modo, aggiunge Sanna, «la proposta di dimensionamento verte nell’unico ed esclusivo interesse di garantire un futuro scolastico ai bambini e ai ragazzi della nostra comunità e del nostro territorio, in stretta coerenza con le linee guida approvate dalla Giunta regionale, e non determina nessuna delle conseguenze indicate nella loro lettera».

La replica

Alcuni genitori – che preferiscono rimanere anonimi – confermano: «Siamo stati indotti a firmare senza leggere e ci è stato chiesto di farlo anche a nome di altri membri della famiglia». Ma confermano anche la fiducia nei confronti delle maestre promotrici: «Abbiamo firmato perché da anni conosciamo le maestre e crediamo che ogni decisione sia presa per il solo bene dei bambini e per migliorare il nostro sistema scolastico. Poi abbiamo avuto un confronto con gli amministratori che ci hanno spiegato come stanno le cose».

Gli ulteriori sviluppi non appena le autorità scolastiche indagheranno sul caso.

