Provincia.
09 gennaio 2026 alle 00:12

Scuola, istituzioni e giovani nel Tavolo dell’istruzione 

L’annuncio, durante la riunione sul Piano di dimensionamento scolastico, è ora realtà: la Provincia crea il Tavolo tecnico permanente dell’istruzione, nuovo strumento di confronto stabile e partecipato sulle politiche scolastiche del territorio.

Un organismo capace di accompagnare, con continuità e metodo, le scelte annuali sulla programmazione dell’offerta formativa.

«Con questo Tavolo tecnico – dichiarano il presidente, Paolo Pireddu, e il vice, Claudio Pinna – vogliamo rafforzare il dialogo tra istituzioni, scuola e società civile. Le decisioni sulla rete scolastica devono nascere da un confronto serio, informato e partecipato, nell’interesse degli studenti, delle famiglie e dei territori».

La composizione prevede il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema educativo: Comuni, autonomie scolastiche di ogni ordine e grado, università, sindacati, mondo produttivo, terzo settore, rappresentanze giovanili e studenti con bisogni educativi speciali. In questi giorni è iniziata la raccolta delle candidature da parte di enti e organizzazioni.

I nominativi, da inviare entro venerdì 16, serviranno a definire la composizione finale del Tavolo e ad avviare concretamente i lavori.

Sarà una struttura snella ma rappresentativa, pensata per supportare la Conferenza provinciale con attività di studio, consultazione e progettazione. ( s. c. )

