«Scuola invasa da blatte e topi» 

Alla fine della mattinata il dialogo ha avuto la meglio, con la dirigente scolastica Beatrice Pisu che ha ascoltato gli appelli degli studenti e assicurato che verranno trovate soluzioni ai problemi denunciati.

La giornata fuori dall’istituto alberghiero Gramsci di via Decio Mure, tuttavia, era iniziata nel segno della protesta. Un’ottantina di studenti (comunque una minoranza rispetto al totale di allievi della scuola) ha infatti deciso di scioperare e organizzare un sit-in fuori dal cancello di ingresso a partire dalle 8.30, lamentando problematiche igieniche e relative all’edilizia scolastica.

La protesta

Reggendo uno striscione eloquente, con la scritta “il Gramsci merita rispetto!”, i ragazzi hanno utilizzato anche un megafono per dare voce alle proprie istanze. Alla manifestazione ha partecipato anche il collettivo Blocco studentesco. «Abbiamo deciso di radunarci per una mobilitazione perché ad alcuni problemi che vanno avanti da anni se ne sono aggiunti di nuovi negli ultimi mesi», racconta Alessandro Zucca, studente di quarta che si è fatto portavoce della protesta. «Ci sono aree in cui cade l’intonaco, aule con i soffitti messi male e mattonelle in condizioni precarie». Ad agitare maggiormente gli studenti, però, è soprattutto la presenza di blatte e topi negli spazi interni ed esterni dell’edificio, documentata attraverso fotografie e filmati circolati tra gli smartphone dei ragazzi. «Non dovrebbero stare in nessuna scuola», premette Zucca, «figuriamoci in un istituto alberghiero, dove viene conservato, cucinato e consumato del cibo». La sede è infatti circondata da aree con campi e vegetazione, dove è più facile che proliferino ratti e insetti.

La dirigente

Consapevole del problema, la dirigente scolastica ha assicurato che la situazione sarà affrontata dagli addetti della Città metropolitana. «È stato fatto un intervento per le blatte la settimana scorsa, e la prossima sono previsti altri sopralluoghi sia per i topi che nuovamente per le blatte», spiega Pisu. «Sono dispiaciuta perché i ragazzi sarebbero dovuti venire direttamente a parlare con me, accetto sempre il dialogo».

E infatti, dopo un primo tentativo di mediazione fallito, la preside è uscita dall’istituto per ascoltare le lamentele degli alunni, soddisfatti per l’attenzione ricevuta. «Se verrà fatto ciò che ci ha detto», riferiscono, «troveremo sicuramente soluzioni per rendere la scuola migliore».

