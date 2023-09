Scuola inagibile, lezioni in tenda 

Il responso definitivo è arrivato solo all’inizio della settimana: la scuola primaria di via Stoccolma è di nuovo off limits (per motivi di sicurezza) e per circa duecento bambini l’anno scolastico comincerà lunedì prossimo dentro una tenda. Tutto accade all’improvviso: fino alle 17 di ieri nessuna comunicazione ufficiale era stata data né alla scuola né alle famiglie. Poi è arrivata una pec del Comune che annunciava la possibilità di allestire le tensostrutture e il consiglio d’istituto, riunito d’urgenza, ha deciso per quella soluzione quando era già ora di cena, rifiutando un altro trasferimento (dopo quello di un anno fa a Selargius). Caos e incertezza, quindi: a tarda sera molte famiglie erano ancora all’oscuro e la comunicazione sul sito internet della scuola è comparsa solo dopo le 21.30.

La corsa

Stamattina si comincerà a montare le dieci tende da campo che ospiteranno, almeno fino alla fine del 2023, le lezioni dei bambini della primaria che hanno scelto il tempo pieno. «I lavori cominciati lo scorso giugno hanno messo in evidenza altri problemi strutturali che hanno obbligato a una nuova chiusura temporanea dell’edificio», spiega il vicesindaco Giorgio Angius. «Di fronte a questa situazione di emergenza, l’amministrazione aveva proposto due alternative: il trasferimento temporaneo alla Italo Stagno, a Is Mirrionis, o l’allestimento di “tende da campo” che possono essere installate in pochi giorni dalla Protezione Civile regionale nel campo sportivo», di calcetto, «della scuola media Regina Elena», che si trova accanto. «Le tende», assicura il vicesindaco, «sono strutture studiate per fronteggiare situazioni di emergenza, ma dotate di tutti i comfort richiesti», impianti di climatizzazione, antincendio, etc., «per lo svolgimento della didattica».

La scelta

L’amministrazione aveva anche ipotizzato la soluzione dei container ma costavano troppo e non sarebbero arrivati prima di due mesi. Alla fine la scelta è stata per le tende. «Come consiglio reputiamo la comunicazione del Comune troppo tardiva», dice Giuseppe Aquila, presidente del Consiglio. Soluzione trovata in extremis per salvare l’inizio dell’anno scolastico, i dubbi delle famiglie ora sono legati ai tempi: i genitori speravano che i nuovi lavori in via Stoccolma terminassero in autunno, invece «il termine previsto è il 16 febbraio 2024», spiega Gabriella Deidda, assessora ai Lavori pubblici. «Fermo restando, però, che l’impegno di tutti è di dare priorità ai lavori necessari per riconsegnare appena possibile», verosimilmente alla fine di dicembre, «le aule, la palestra e la mensa, riservando ai mesi successivi le opere da effettuare all’esterno», aggiunge.

L’istruzione

«L’amministrazione ha fatto il possibile per creare le alternative e mettere le famiglie e la scuola nelle migliori condizioni di scegliere la migliore soluzione per loro», dice Marina Adamo, assessora all’Istruzione. E aggiunge: «Memori della precedente esperienza non potevamo non tenere conto delle necessità delle famiglie che quando scelgono una scuola lo fanno anche pensando alla sede». Questa mattina gli uomini della protezione civile cominceranno a montare le tende: sarà una corsa contro il tempo.

RIPRODUZIONE RISERVATA