Scuola inagibile, ecco i fondi per i lavori 

Ritornano – anche se attraverso un'altra strada – i 400mila euro da utilizzare per la ristrutturazione della scuola elementare di viale Rinascita prima assegnati e poi spariti. Lo scorso settembre, infatti, si scoprì che non sarebbero arrivati nelle casse del Comune a causa di uno sforamento del cronoprogramma di pochi giorni (fondi Pnrr che comunque sono ancora congelati in attesa di una nota chiarificatrice da parte del Ministero). La stessa somma però, tramite la partecipazione ad un altro bando, è stata di nuovo assegnata dal Ministero al Comune di Muravera.

Il Pnrr

«Visto che c’era qualche problema sull’arrivo dei fondi del Pnrr – spiega Matteo Plaisant, assessore all’Istruzione e all’edilizia scolastica – abbiamo partecipato anche a questo bando e in tempi record è arrivata la risposta positiva. Per il Comune va ancora meglio, possiamo infatti utilizzare i 400mila euro per ristrutturare l’edificio senza i paletti del Pnrr, incentrati in gran parte sull’efficientamento energetico». Inoltre «restiamo sempre in attesa di una nota chiarificatrice sui 400mila euro del Pnrr, soldi che riteniamo ci debbano comunque essere assegnati perché lo sforamento del cronoprogramma è dipeso da un blocco della piattaforma a livello nazionale. A quel punto l’investimento complessivo potrebbe essere di ben 800mila euro».

Le condizioni

Le scuole di viale Rinascita sono state dichiarate inagibili lo scorso agosto «per la necessità di eseguire interventi di rinforzo strutturale delle superfici di intradosso dei solai». In seguito a un sopralluogo effettuato dal Comune infatti era emerso che «non sussistono le condizioni per poter espletare l’attività didattica all’interno dello stesso fabbricato in condizioni di sicurezza», ci sarebbe cioè il rischio di cedimento del soffitto.

I lavori

Con i soldi in arrivo dal Ministero si potrà procedere al rinforzo dei solai e alla totale messa in sicurezza dell’edificio.

L’aver di nuovo a disposizione queste risorse «è un ottimo risultato – sottolinea il primo cittadino Salvatore Piu – raggiunto grazie al lavoro degli uffici e in particolare della segretaria comunale».

Nei mesi scorsi ci fu un duro scontro tra maggioranza e opposizione proprio sulla questione scuola e sul fatto che i fondi del Pnrr potrebbero essere andati persi. L’auspicio del capogruppo di minoranza Gianfranco Sestu in quell’occasione fu «che per il paese di Muravera – disse in Aula - le somme arrivino». Quattrocentomila euro, alla fine, sono arrivati. Non quelli però – perlomeno non ancora – del Pnrr.

